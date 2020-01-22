22 Янв. 2020 2020-01-22T13:33:33+03:00

В Тюмени мужчина, который пьяным подменил за рулем уставшего отчима, отправился за решетку. Фото - pixabay.com.

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В Тюменской области вынесен приговор 26-летнему жителю Сургута. Мужчина подменил за рулем уставшего от дальней дороги отчима. Все бы ничего, но добродушный пасынок был в это время пьян.

– 18 октября 2019 года молодой человек вместе с отчимом, который был за рулем «Хендая», выехал из Уфы в Сургут. Около четырех часов утра 19 октября в Тюменском районе он подменил уставшего водителя. Через некоторое время машину остановили сотрудники ДПС, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что в ходе проверки документов у мужчины были замечены признаки опьянения, от прохождения освидетельствования он отказался. Оказалось, что ранее он уже осуждался за пьяную езду к 200 часам обязательных работ. Также его лишали водительских прав на 1 год и 8 месяцев.

В этот раз ему не удалось избежать уголовного наказания. Суд отправил жителя Сургута в колонию-поселение на 1 год и 10 дней. К тому же три года ему нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU