Водителя, повредившего шлагбаум на тюменской набережной, лишили прав

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:18:08+03:00

Покидать место аварии ни в коем случае нельзя

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В прошлом году шлагбаум на тюменской набережной несколько раз страдал от рук нарушителей правил дорожного движения. На днях было вынесено первое решение о повреждении «стрелы».

– 22 ноября 2019 года водитель «Лады Гранты» с наклейками такси совершил наезд на ограничитель и скрылся с места происшествия. 8 декабря ВАЗ-2112 проехал на парковку, сбив шлагбаум. При этом пассажир машины сломал стрелу, дав возможность автомобилю покинуть место аварии, – рассказали в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».

В компании подчеркнули, что по этим случаям были подготовлены заявления в полицию. Правоохранители нашли виновных. Так, водителя ВАЗ-2112 лишили права управления авто сроком на один год. Водительское удостоверение отнимут у нарушителя 31 января.

Специалисты «Тюменьгортранса» призывают тюменцев к бережному отношению к дорожным сооружениям. К примеру, повреждение шлагбаума рассматривается как ДТП, поэтому место аварии ни в коем случае покидать нельзя. Это лишь отяготит обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU