Тюменцев ожидает снег и потепление

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:50:09+03:00

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В Тюмени завтра, 23 января, ожидается потепление. К тому же город может завалить снегом.

По информации тюменского гидрометцентра, в четверг в областном центре прогнозируется до минус трех градусов. В городе ожидается небольшой снег, который будет идти до следующей пятницы.

Юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью восемь метров в секунду, неприятно удивит местных жителей. Его порывы достигнут четырнадцати метров в секунду. В последующие дни ветер заметно утихнет – до 4–6 метров в секунду.

Что касается предстоящих выходных, то в эти два дня в городе похолодает. Так, в субботу ожидается до минус 11 градусов, в воскресенье – до минус 7.

На следующей неделе тюменцев ждет очередная волна потепления. Синоптики прогнозируют потепление до плюс одного градуса к следующему четвергу.

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ИСТОЧНИК KP.RU