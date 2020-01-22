2020-01-22T11:48:38+03:00
Общество

Променяли работу на кроссовки: что чаще всего ищут тюменцы на сайте объявлений

Составлен топ поисковых запросов горожан
Вадим Бегун
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Что чаще всего ищут тюменцы на сайте объявлений. Фото - pixabay.com.Что чаще всего ищут тюменцы на сайте объявлений. Фото - pixabay.com.
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В 2019 году тюменцы чаще всего искали квартиры, «Газели» и кроссовки. Чуть меньшим спросом пользовался телефон.

«В Тюмени квартира в очередной раз стала самым популярным поисковым запросом. Также в прошлом году горожане активно искали «Газели». Помимо этого, жители города стали чаще интересоваться спортивной обувью – кроссовками», – сообщают аналитики «Авито», которые проанализировали потребительские предпочтения пользователей сайта по итогам 2019 года.

Что интересно, в прошлом году тюменцы стали меньше интересоваться работой. Ранее она находилась на третьем месте – рядом с квартирой и «Газелью». Теперь же этот поисковый запрос отодвинулся на тринадцатую строчку и расположился между автомобилем ВАЗ и дисками.

Кстати, в 2019 году в топ также вошли шины, комбинезон, гараж, диван, велосипед, колеса и холодильник. Дома местные жители искали меньше всего.

Что же касается страны в общем, то больше всего вырос интерес россиян к электронике и автомобилям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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