В Тюменской области осудят мужчину, насмерть забившего друга молотком

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:40:18+03:00

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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 54-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве. Он нанес смертельные раны своему другу.

– По данным следствия, ночью 26 октября 2019 года обвиняемый и потерпевший в одной из квартир села Уктуз Бердюжского района распивали спиртные напитки. В один из моментов между мужчинами произошла ссора. В ходе нее злоумышленник схватил молоток и три раза ударил им оппонента по голове, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что от причиненной травмы головы потерпевший погиб. Обвиняемый был задержан и заключен под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU