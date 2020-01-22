Кабинет маммографии открыли в Ялуторовске

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:05:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Областной больнице №23 Ялуторовска заработал кабинет маммографии. В учреждение закупили цифровой маммограф стоимостью более 12 миллионов рублей, средства были выделены из областного бюджета.

– Обследования на новом современном оборудовании будут способствовать профилактике и ранней диагностики заболеваний, когда возможно полное излечение или минимизация ущерба от онкологического процесса, – сообщил главный врач больницы Михаил Горбачев.

Ранее жительницам Ялуторовска и района для обследования на подобном аппарате приходилось ездить в другие лечебные учреждения или ожидать прибытия в город передвижного диагностического комплекса

Как стало известно, кабинет маммографии расположен в отделении на улице Скворцова-Степанова, 6а. С понедельника по пятницу он работает с 8.00 утра до 19.00, в субботу – с 9.00 до 14.00.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU