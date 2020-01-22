2020-01-22T10:05:20+03:00
Здоровье

Кабинет маммографии открыли в Ялуторовске

Обследования на современном оборудовании поспособствуют профилактике заболеваний
Вадим Бегун
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Кабинет маммографии открыли в Ялуторовске. Фото - депздрав Тюменской области.Кабинет маммографии открыли в Ялуторовске. Фото - депздрав Тюменской области.
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В Областной больнице №23 Ялуторовска заработал кабинет маммографии. В учреждение закупили цифровой маммограф стоимостью более 12 миллионов рублей, средства были выделены из областного бюджета.

– Обследования на новом современном оборудовании будут способствовать профилактике и ранней диагностики заболеваний, когда возможно полное излечение или минимизация ущерба от онкологического процесса, – сообщил главный врач больницы Михаил Горбачев.

Ранее жительницам Ялуторовска и района для обследования на подобном аппарате приходилось ездить в другие лечебные учреждения или ожидать прибытия в город передвижного диагностического комплекса

Как стало известно, кабинет маммографии расположен в отделении на улице Скворцова-Степанова, 6а. С понедельника по пятницу он работает с 8.00 утра до 19.00, в субботу – с 9.00 до 14.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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