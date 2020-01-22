Тюменские общественники просят навести порядок на Чаплина, где складируется снег
В Тюмени активисты Общероссийского народного фронта проверили места складирования снега. По итогу рейда они обратятся в соответствующие органы с вопросом, кто должен навести порядок на улице Чаплина.
Рейд начался с санкционированной площадки вблизи озера Песьяного. Снежный полигон работает круглосуточно. Он функционирует с октября по апрель и занимает территорию в 29 гектаров. Здесь разместилось пять площадок, куда восемь подрядчиков свозят снег со всех округов города.
– Осмотрели и несанкционированные полигоны. Тюменцы регулярно жалуются на стихийные свалки снега в черте города. Одна из них находится в районе улицы Чаплина, – рассказали в пресс-службе регионального отделения ОНФ в Тюменской области.
Общественники утверждают, что здесь на пустующей площадке уже не первый год появляются снежные завалы. Активисты напишут обращение в муниципальную службу с просьбой навести порядок.
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ИСТОЧНИК KP.RU