Тюменская прокуратура нашла сайты, где продавали поддельные дипломы вузов

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:58:12+03:00

Такую информацию размещать в интернете нельзя

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По искам тюменской прокуратуры суд заблокировал сайты, на которых продавались поддельные дипломы и аттестаты. Всего таких интернет-ресурсов насчитали десять.

– Федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Как раз за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в Центральный районный суд Тюмени были направлены административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее время доступ к ресурсам заблокирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU