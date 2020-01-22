2020-01-22T08:58:12+03:00
Общество

Тюменская прокуратура нашла сайты, где продавали поддельные дипломы вузов

Такую информацию размещать в интернете нельзя
Вадим Бегун
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Тюменская прокуратура нашла сайты, где продавали поддельные дипломы вузов. Фото - pixabay.com.Тюменская прокуратура нашла сайты, где продавали поддельные дипломы вузов. Фото - pixabay.com.
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По искам тюменской прокуратуры суд заблокировал сайты, на которых продавались поддельные дипломы и аттестаты. Всего таких интернет-ресурсов насчитали десять.

– Федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Как раз за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в Центральный районный суд Тюмени были направлены административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее время доступ к ресурсам заблокирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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