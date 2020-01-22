22 Янв. 2020 2020-01-22T08:30:44+03:00

В Тюмени виновник ДТП попытался убежать от приставов, чтобы не платить ущерб. Фото - УФССП по Тюменской области.

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В Тюмени 25-летний виновник ДТП, который должен был выплатить пострадавшей стороне 356 тысяч рублей, решил необычным способом избежать опустошения свои карманов. Во время визита приставов мужчина понадеялся на свою физическую подготовку и пытался бежать.

– В установленный для добровольного исполнения срок должник не исполнил обязательства, возложенные на него судом. Визиту судебного пристава тюменец явно не обрадовался и решил сбежать, однако попытка мужчины скрыться была пресечена, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что давать объяснения о причинах уклонения от погашения задолженности неплательщику пришлось уже в отделе.

Специалисты пообещали предпринять в отношении него различные меры принудительного исполнения, в том числе изъять автомобиль «Хонда Легенд». Только после этого мужчина все же решил оплатить долг в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU