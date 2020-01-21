21 Янв. 2020 2020-01-21T19:38:55+03:00

Тюменская студентка Масилисо Мутумба претендует на титул Мисс Африка Россия. Фото со странички героя публикации во ВКонтакте

Девушка участвует в конкурсе красоты и таланта

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Студентка Тюменского индустриального университета Масилисо Мутумба принимает участие в конкурсе Miss Africa Russia. Мероприятие проходит в Курске.

По информации пресс-службы ТИУ, десять студенток из Астрахани, Курска, Воронежа и Тюмени покажут свои таланты, интеллект и красоту. Особенность этого конкурса в том, что все участницы – выходцы из африканских стран, получающие образование в России.

Масилисо Мутумба. Фото со странички героя публикации во ВКонтакте

Для участия девушкам пришлось снять проморолики, которыми они поделились в социальных сетях. Тюменцы могут поддержать Масилису активным голосованием.

Добавим, что финал конкурса красоты состоится четвертого мая 2020 года в Москве.

Масилисо Мутумба. Фото со странички героя публикации во ВКонтакте

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ИСТОЧНИК KP.RU