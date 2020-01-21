2020-01-21T19:38:55+03:00
Общество

Тюменская студентка Масилисо Мутумба претендует на титул Мисс Африка Россия

Девушка участвует в конкурсе красоты и таланта
Алена Кульмухаметова
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Тюменская студентка Масилисо Мутумба претендует на титул Мисс Африка Россия. Фото со странички героя публикации во ВКонтактеТюменская студентка Масилисо Мутумба претендует на титул Мисс Африка Россия. Фото со странички героя публикации во ВКонтакте
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Студентка Тюменского индустриального университета Масилисо Мутумба принимает участие в конкурсе Miss Africa Russia. Мероприятие проходит в Курске.

По информации пресс-службы ТИУ, десять студенток из Астрахани, Курска, Воронежа и Тюмени покажут свои таланты, интеллект и красоту. Особенность этого конкурса в том, что все участницы – выходцы из африканских стран, получающие образование в России.

Масилисо Мутумба. Фото со странички героя публикации во ВКонтакте

Масилисо Мутумба. Фото со странички героя публикации во ВКонтакте

Для участия девушкам пришлось снять проморолики, которыми они поделились в социальных сетях. Тюменцы могут поддержать Масилису активным голосованием.

Добавим, что финал конкурса красоты состоится четвертого мая 2020 года в Москве.

Масилисо Мутумба. Фото со странички героя публикации во ВКонтакте

Масилисо Мутумба. Фото со странички героя публикации во ВКонтакте

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ИСТОЧНИК KP.RU

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