2020-01-21T19:03:34+03:00
Общество

В Тюмени почти полсотни домов до полуночи остаются без тепла из-за коммунальной аварии на улице Демьяна Бедного

Ремонт на теплотрассе спровоцировал порыв
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени почти полсотни домов до полуночи остаются без тепла из-за коммунальной аварии на улице Демьяна Бедного. Фото с сайта МЧС по Тюменской областиВ Тюмени почти полсотни домов до полуночи остаются без тепла из-за коммунальной аварии на улице Демьяна Бедного. Фото с сайта МЧС по Тюменской области
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Из-за порыва на теплотрассе 48 многоквартирных домов на улицах Депутатская, Демьяна Бедного и Николая Чаплина остались без горячей воды и отопления.

По информации УСТЭК, подача тепла и горячей воды возобновится в 23 часа 59 минут 21 января.

Напомним, сегодня утром в Тюмени на улице Депутатская из-под земли забил десятиметровый фонтан горячей воды.

Позже выяснилось, что бригада УСТЭК проводила плановые работы на улице Демьяна Бедного, 98/4. При отключении ремонтируемого участка тепловой повредился другой участок тепловой сети – в районе улицы Демьяна Бедного, 95а.

Фонтан повредил несколько припаркованных автомобилей, а полсотни домов оказались без тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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