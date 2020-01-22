2020-01-22T05:02:01+03:00
Общество

Погода на 22 января в Тюмени: «Растет день – растет и холод»

Солнца горожане не увидят
Вадим Бегун
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В Тюмени вечером прогнозируется снег.В Тюмени вечером прогнозируется снег.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 22 января, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен снег.

Температура воздуха ночью будет минус 11–13 градусов, днем – минус 4–6. Вечером также до минус 4. В этот день будет дуть южный ветер со скоростью 2–5 метра в секунду.

В народе про этот период января говорили так: «Растет день в январе – растет и холод», что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы.

Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев – быть вскоре снегу и холоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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