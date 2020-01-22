2020-01-22T06:21:50+03:00
Общество

Тюменцы узнают больше о вложении материнского капитала

В городе будет действовать прямая телефонная линия
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы узнают больше о вложении материнского капитала. Фото - pixabay.com.Тюменцы узнают больше о вложении материнского капитала. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Тюменский Росреестр проконсультирует жителей региона по вопросам регистрации жилья, приобретенного на средства материнского капитала. На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначения ведомства Нина Воронина.

– Прямая телефонная линия будет посвящена вопросам, связанным с порядком государственной регистрации прав на жилые помещения, приобретенные полностью либо частично на средства материнского капитала, – пояснили в Росреестре.

В ведомстве уточнили, что линия будет работать с 11.00 до 12.00 в четверг, 23 января. Все желающие могут позвонить по телефону 8 (3452) 43-28-43.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области региональный маткапитал поднимут до 100 тысяч рублей

Такую социальную инициативу озвучил губернатор Александр Моор в своем ежегодном послании (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Десятки тюменцев проверили работу своего сердца в День мужского здоровья
Тюменский бизнесмен потерял крупную сумму денег после неудачной сделки
Александр Моор: Тюменская область подтвердила статус кузницы управленческих кадров
Тюменцы узнают больше о вложении материнского капитала
На улице Авторемонтной в Тюмени отключат светофоры
Погода на 22 января в Тюмени: «Растет день – растет и холод»
Тюменская студентка Масилисо Мутумба претендует на титул Мисс Африка Россия
В Тюмени почти полсотни домов до полуночи остаются без тепла из-за коммунальной аварии на улице Демьяна Бедного
Пенсионерка без зарплаты, коммунальная авария и опасный забор: публикуем главные новости Тюмени 21 января 2020 г.
«Просим поддержать молитвами»: у тюменского мальчика случился рецидив тяжелой болезни
Новую школу сдадут к концу года в Тюменской области
Молодая тюменка ранила ножом любимого, который ночью укусил ее за щеку
Тюменский малыш, которому собрали на лечение 163 миллиона рублей, прилетел в Америку
Тюменский нелегал отправился в колонию за смерть судьи. До этого он сменил имя и фамилию
В Тюмени Матильду Потаповну и трех ее детей отправят в «берлогу» до следующей зимы
МегаФон расширит фиксированный бизнес виртуальными сетями связи
На тюменской объездной дороге авто врезалось в ограждение