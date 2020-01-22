22 Янв. 2020 2020-01-22T06:21:50+03:00

Тюменцы узнают больше о вложении материнского капитала. Фото - pixabay.com.

В городе будет действовать прямая телефонная линия

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Тюменский Росреестр проконсультирует жителей региона по вопросам регистрации жилья, приобретенного на средства материнского капитала. На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначения ведомства Нина Воронина.

– Прямая телефонная линия будет посвящена вопросам, связанным с порядком государственной регистрации прав на жилые помещения, приобретенные полностью либо частично на средства материнского капитала, – пояснили в Росреестре.

В ведомстве уточнили, что линия будет работать с 11.00 до 12.00 в четверг, 23 января. Все желающие могут позвонить по телефону 8 (3452) 43-28-43.

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ИСТОЧНИК KP.RU