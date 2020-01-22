2020-01-22T07:27:59+03:00
Происшествия

Тюменский бизнесмен потерял крупную сумму денег после неудачной сделки

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменский бизнесмен столкнулся с мошенниками при покупке стиральных машин. Фото - pixabay.com.Тюменский бизнесмен столкнулся с мошенниками при покупке стиральных машин. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию позвонил индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что стал жертвой своей халатности: мошенники украли у него 350 тысяч рублей.

– Потерпевший решил расширить свой бизнес и приобрести стиральные машины. Продавец, который выставил объявление на одном из сайтов, потребовал перевести ему на карту часть оплаты. Мужчина выполнил условия, однако уведомления об отправке товара так и не получил, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Спустя время покупатель вновь вышел на связь с продавцом, тот снова потребовал перевести оставшуюся сумму. Тюменец понял, что стал жертвой мошенничества, когда оплатил весь товар, но он так у него и не появился. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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