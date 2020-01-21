2020-01-21T16:00:40+03:00
Здоровье

«Просим поддержать молитвами»: у тюменского мальчика случился рецидив тяжелой болезни

Немецкие врачи сообщили маме ребенка плохие новости
Вадим Бегун
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У тюменского мальчика случился рецидив тяжелой болезни. Фото - Рома Папин | ЮММЛ.У тюменского мальчика случился рецидив тяжелой болезни. Фото - Рома Папин | ЮММЛ.
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У мальчика Ромы Папина, на лечение которого ранее собирали деньги всей Тюменью, случился рецидив тяжелого заболевания. Плохие новости маме ребенка сообщили врачи Университетской клиники Фрайбурга.

Мама Ромы утверждает, что их жизнь начала налаживаться после того, как ее ребенку произвели трансплантацию и семья вернулась в Россию. Мальчик начал ходить в школу и стал меньше бояться незнакомых мест и людей. Однако, к несчастью, пришло время плохих новостей.

«Мы ездили на контроль в клинику Германии каждые три месяца, и всё было хорошо. Мы надеялись, что в этот раз нам отменят оставшиеся лекарства. «У Ромы рецидив». Мне показалось, что эти слова врачей обрушили на меня небо. Несмотря на плохие предчувствия, я не могла в это поверить. Наш мир снова рухнул. Мой бедный маленький мальчик», – приводят слова мамы в паблике «Рома Папин | ЮММЛ».

По ее словам, теперь врачи должны определиться с точным планом лечения.

«Пока мы дышим, мы не сдадимся. На нашей стороне самые опытные немецкие врачи и все новинки медицины. Бог помог нам в прошлый раз, может помочь и сейчас. Просим вас поддержать нас молитвами. Мы будем бороться за жизнь сына!» – сообщает мама Ромы.

Здесь можно узнать реквизиты для перечисления средств на лечение мальчика, которому в июле 2017 года поставили диагноз «ювенильный миеломоноцитарный лейкоз». Его мать говорит, что финансовое положение семьи оставляет желать лучшего. Сейчас они ищут средства, чтобы оплатить жилье на первое время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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