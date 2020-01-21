21 Янв. 2020 2020-01-21T15:55:44+03:00

Новую школу сдадут к концу года в Тюменской области. Фото - ГУС ТО.

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Строители приступили к погружению свай будущей школы в микрорайоне Молодежный деревни Ушакова. Образовательное учреждение планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2020 года.

– Новая школа похожа на строящиеся объекты в Казарово и Увате. В здании общей площадью более 8 тысяч квадратных метров разместятся учебная и общешкольная зоны для младше- и старшеклассников, все необходимые кабинеты для учебных занятий, а также для спортивных, творческих и внешкольных мероприятий, – проинформировали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

В ведомстве добавили, что главный вход в здание школы оборудуют пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам.

В настоящее время в Тюменской области строятся шесть школ: четыре в Тюмени, по одной в селе Епанчина Тобольского района и Увате.

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ИСТОЧНИК KP.RU