2020-01-21T15:14:52+03:00
Происшествия

Молодая тюменка ранила ножом любимого, который ночью укусил ее за щеку

Мужчине понадобилась помощь медиков
Вадим Бегун
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Тюменец укусил сожительницу за щеку.Тюменец укусил сожительницу за щеку.Фото: Ольга Крыльцова
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В ялуторовскую полицию поступила информация о ножевом ранении мужчины. Оказалось, что боль ему причинила сожительница.

– В ту ночь 19-летняя девушка попросила потерпевшего перестать пить алкоголь: ему он уделял большое количество своего времени. Однако мужчина отказал любимой в такой просьбе и укусил ее за щеку, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что после такого поступка своего 27-летнего сожителя женщина пошла на кухню, где взяла нож. В результате ссоры тюменец получил небольшое ранение грудной клетки.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, согласно инкриминируемой девушке статье, – лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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