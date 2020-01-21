2020-01-21T13:18:00+03:00
Общество

МегаФон расширит фиксированный бизнес виртуальными сетями связи

Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - МегаФон.Фото - МегаФон.
Изменить размер текста:

МегаФон запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator) с участием локальных интернет-провайдеров. Модель виртуального оператора широкополосного доступа дополнит собственную инфраструктуру компании.

Бизнес-модель предусматривает ежемесячные платежи МегаФона оператору-партнеру за каждое подключение, благодаря чему локальный игрок сможет монетизировать уже построенную, но не задействованную портовую емкость на 30-50% эффективнее. МегаФон берет на себя рекламную поддержку проекта, прием платежей, обслуживание клиентов в личном кабинете и в собственных салонах связи, продажу брендированных Wi-Fi-роутеров и ТВ-приставок.

- Проект FVNO дает МегаФону возможность вывести конвергентный продукт “Объединяй!” в новые регионы. Предлагаемая нами модель абсолютно прозрачна как для территориального партнера, так и для абонентов, которые смогут оплачивать набор услуг по единому лицевому счету. Заключение договоров с несколькими операторами широкополосного доступа уже находится в заключительной стадии и мы открыты новым партнерствам в регионах нашей страны, – отметил генеральный директор «Нэт Бай Нэт Холдинг» Андрей Батанов.

Конвергентный тариф «Объединяй!», включающий в себя проводной интернет, цифровое ТВ и услуги мобильной связи, МегаФон запустил в августе 2019 года. Благодаря запуску FVNO МегаФон расширит географию оказания своих конвергентных услуг, а местные провайдеры получат возможность увеличить доходы от основного бизнеса.

Первым партнером FVNO МегаФона стал один из крупнейших операторов Астраханской области «Реал», обслуживающий более 180 тыс. домохозяйств. Жители региона теперь могут подключиться к тарифной линейке «Объединяй!» под брендом МегаФона, куда включены домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с, до 236 каналов цифрового сервиса «МегаФон ТВ», безлимитный мобильный интернет, различные варианты пакетов голосового трафика и облачное хранилище «МегаДиск» объемом 1 ТБ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени Матильду Потаповну и трех ее детей отправят в «берлогу» до следующей зимы
МегаФон расширит фиксированный бизнес виртуальными сетями связи
На тюменской объездной дороге авто врезалось в ограждение
Пьяный тюменец застрял на заборе, убегая от автоинспекторов
Запах экскрементов и лай. Соседи пожаловались на тюменку, приютившую собак
Массовое ДТП в Тюмени: виновник аварии был пьян
На улице Камышинской в Тюмени обновляют водопровод
В Тюменской области пожилой мужчина избил свою мать валенком
«Мойку заказывали?»: в Тюмени из земли прямо по машинам забил фонтан горячей воды
Коробку детсада в тюменском микрорайоне закончат монтировать в марте
Полгода работала «за спасибо». Тюменская пенсионерка подала в суд на работодателя
Массовое ДТП с участием маршрутки произошло в Тюмени
Тюменец распорол живот соседу из-за общей знакомой
Тюмень вошла в десятку самых популярных городов среди российских бизнесменов
На лестничной площадке тюменского дома нашли труп
В Тюмени задержали бомжа, который обворовывал горожан
«Чтобы помнили». Тюменцам рассказали, как искать информацию об участниках войны
Тюменец чуть не задушил сожительницу, которая каждый день выпивает
На улице Профсоюзной в Тюмени снова отключат светофоры
Погода на 21 января в Тюмени: «Мели, Емеля, твоя неделя»
В Тюмени в хозяйственной постройке нашли тело пропавшего Алексея Калитовского: следователи возбудили дело
Роды в машине, опасный диван и новые хозяева для Хатико: публикуем главные новости Тюмени 20 января 2020 г.
Няня-похитительница, которая убила грудничка под Тюменью, отказалась от дачи показаний