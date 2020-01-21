21 Янв. 2020 2020-01-21T13:22:36+03:00

На тюменской объездной дороге авто врезалось в ограждение. Фото - соцсети.

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В Тюмени сегодня, 21 января, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. В районе перекрестка улиц Федюнинского и Монтажников автомобиль врезался в ограждение и перевернулся.

– В результате аварии один человек был доставлен в больницу, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Информации о характере травм человека, находившегося в машине, пока нет. В региональный департамент здравоохранения был послан соответствующий запрос.

Известно, что на месте дорожного инцидента работают экстренные службы. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре на улице Профсоюзной в районе гипермаркета «Окей» произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь автомобиль ВАЗ-2105 врезался в опоры здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU