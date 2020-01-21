Массовое ДТП в Тюмени: виновник аварии был пьян

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:55:29+03:00

Мужчина не первый раз сел за руль в нетрезвом виде

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В Тюмени накануне, 20 января, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. На улице Демьяна Бедного водитель «Ниссана» собрал «паровозик» из трех машин.

– Водитель японской иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Весной прошлого года он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что теперь автомобилисту за повторное вождение в нетрезвом виде грозит уголовное наказание.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на 192-м километре трассы Тюмень – Омск произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Автомобиль «Хонда-Цивик» въехал в остановившийся «Джили»: его водитель собирался поворачивать влево.

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ИСТОЧНИК KP.RU