2020-01-21T12:02:33+03:00
Общество

Запах экскрементов и лай. Соседи пожаловались на тюменку, приютившую собак

Госжилинспекция не может попасть в квартиру горожанки
Вадим Бегун
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В Тюмени соседи жалуются на "собачницу". Фото - Госжилинспекция.В Тюмени соседи жалуются на "собачницу". Фото - Госжилинспекция.
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В Тюмени жители дома №15 по улице Текстильной жалуются на свою соседку. Дело в том, что их жизнь омрачает запах экскрементов и лай: женщина держит в своей квартире собак.

– По изложенным в обращении фактам была назначена внеплановая проверка. Однако специалист не смог попасть в квартиру женщины. Уведомления о предстоящих визитах в адрес собственника были направлены своевременно, – рассказали в пресс-службе Государственной жилищной инспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что с их стороны последовало обращение в суд. Таким образом, если суд обяжет «собачницу» предоставить доступ в квартиру, то специалист пойдет туда вместе со службой судебных приставов.

Стоит отметить, что с подобные ситуации не новы. Так, летом 2018 года по требованию ведомства суд обязал собственницу, которая занималась разведением шпицев на дому, предоставить доступ для проведения проверки. В результате десятки животных были изъяты, а соседи гражданки по дому №6а на улице Пермякова впервые за долгие годы насладились спокойным проживанием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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