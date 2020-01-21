На улице Камышинской в Тюмени обновляют водопровод

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:36:19+03:00

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В Калининском районе Тюмени специалисты реконструируют сети водоотведения. Износившиеся со временем трубы заменяют на новые. Их длина составит порядка 926 метров.

– Новые полиэтиленовые трубы диаметром 500 миллиметров проложат по улице Победы от КНС-5 до дома 24 и по улице Камышинской от камеры, расположенной на перекрестке улиц Победы – Гранитная, до колодца на перекрестке улиц Камышинская – Чехова, – уточнили в пресс-службе «Тюмень Водоканала».

В компании подчеркнули, что в этом районе очень старые, поврежденные коррозией стальные сети водоотведения, которые часто приходилось ремонтировать. Только за последние три года здесь было устранено около десяти аварий.

Кстати, подключение нового трубопровода пройдет без ограничения услуг. Строители планируют завершить работы в мае этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU