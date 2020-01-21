2020-01-21T11:10:33+03:00
Происшествия

В Тюменской области пожилой мужчина избил свою мать валенком

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец избил старушку-мать валенком.Тюменец избил старушку-мать валенком.Фото: Ольга Крыльцова
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В селе Сорокино поругались 63-летний местный житель и его 88-летняя мать. Ссора закончилась возбуждением уголовного дела.

– Предварительно установлено, что вечером между родственниками произошел конфликт. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, требовал у пожилой женщины деньги. Однако мать все время отвечала отказом. Ссора переросла в драку, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что пенсионер угрожал матери убийством. Он снял с себя валенок и стал избивать им старушку по голове и телу. Женщине не оставалось ничего другого, как обратиться к правоохранителям.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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