Коробку детсада в тюменском микрорайоне закончат монтировать в марте

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:41:26+03:00

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Уже в марте будет смонтирована коробка детского сада в тюменском микрорайоне Ямальский-1. Строители начали возводить дошкольное учреждение в ноябре прошлого года.

– Готовые панели с остеклением и окраской фасада привозят с завода ЖБИ-3. Эта тюменская технология позволяет в кратчайшие сроки возводить здание детского сада. По этой технологии построен и введен в эксплуатацию в 2019 году детский сад в микрорайоне Тура, – сообщили в Главном управлении строительства региона.

По информации ведомства, такой же детсад строится и в микрорайоне Войновка. Строители уже подготовили котлован и приступили к забивке свай. В феврале застройщик приступит к монтажу здания.

Пока идут работы на участке, на заводе собирают комплектующие. В железобетонные панели вставляют оконные рамы, штукатурят и красят фасады.

Оба детских сада – в микрорайоне Ямальский-1 и на Войновке – будут введены в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU