2020-01-21T09:57:47+03:00
Происшествия

Тюменец распорол живот соседу из-за общей знакомой

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец распорол живот соседу из-за общей знакомой.Тюменец распорол живот соседу из-за общей знакомой.Фото: Ольга Крыльцова
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В минувшие выходные на больничной койке оказался 40-летний тюменец. Мужчину пырнул ножом 21-летний молодой человек.

– Подозреваемый и потерпевший приходятся друг другу соседями. В ночь происшествия мужчины распивали спиртные напитки. В ходе чрезмерного употребления алкоголя между ними произошел спор по поводу общей знакомой, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве добавили, что подозреваемый схватил нож и ударил своего оппонента в брюшную полость, причинив тяжкий вред здоровью.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменец чуть не зарезал своего соседа. Причина конфликта местных жителей не совсем банальна: потерпевший писал своей женщине любовные записки на чужих автомобилях. Нападавшему это не понравилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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