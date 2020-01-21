2020-01-21T08:31:37+03:00
Происшествия

На лестничной площадке тюменского дома нашли труп

СКР занимается расследованием
Вадим Бегун
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На лестничной площадке тюменского дома нашли труп. Фото - 2Гис.На лестничной площадке тюменского дома нашли труп. Фото - 2Гис.
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В Тюмени накануне, 20 января, местные жители обнаружили повешенного мужчину в подъезде многоэтажного дома № 14 на улице Созидателей. Очевидцы незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных органов.

– Обнаружен труп мужчины 1973 года рождения, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что в настоящее время проводится доследственная проверка, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре 4 ноября на детской площадке у дома № 5а на улице Минской было обнаружено тело мужчины. В том, как труп там оказался, разберутся следователи.

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По результатам проверки будет вынесено решение (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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