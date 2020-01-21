На лестничной площадке тюменского дома нашли труп
В Тюмени накануне, 20 января, местные жители обнаружили повешенного мужчину в подъезде многоэтажного дома № 14 на улице Созидателей. Очевидцы незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных органов.
– Обнаружен труп мужчины 1973 года рождения, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве также уточнили, что в настоящее время проводится доследственная проверка, передает «МегаТюмень».
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре 4 ноября на детской площадке у дома № 5а на улице Минской было обнаружено тело мужчины. В том, как труп там оказался, разберутся следователи.
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Следователи разберутся, как труп оказался на детской площадке в Тюмени
По результатам проверки будет вынесено решение (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU