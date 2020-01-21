2020-01-21T05:01:40+03:00
Общество

Погода на 21 января в Тюмени: "Мели, Емеля, твоя неделя"

Солнца горожане не увидят
Вадим Бегун
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Синоптики обещают тюменцам день без осадков.Синоптики обещают тюменцам день без осадков.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 21 января, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 17–18 градусов, днем – минус 11–12. Вечером также до минус 12. В этот день будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1–2 метра в секунду.

21 января почитается память Емилиана, исповедника. Раньше метели и бураны в этот день были обычным явлением, о чем говорит и пословица: «Емельян, накрути буран».

От этого дня пошла поговорка: «Мели, Емеля, твоя неделя». Следили в этот день в основном за ветром: если на Емельяна подует с юга – лето будет грозным, а если день выдастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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