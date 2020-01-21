21 Янв. 2020 2020-01-21T06:49:43+03:00

На улице Профсоюзной в Тюмени снова отключат светофоры. Фото: Вадим Бегун

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 21 января, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.30 до 16.30 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Профсоюзной и Циолковского, а также у дома № 5 на улице Профсоюзной. Кроме того, обесточат светофоры и на пересечении улиц Таллинской и Боровской. Это произойдет с 9.00 до 17.00.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU