2020-01-21T07:11:14+03:00
Происшествия

Тюменец чуть не задушил сожительницу, которая каждый день выпивает

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец чуть не задушил сожительницу, которая каждый день выпивает.Тюменец чуть не задушил сожительницу, которая каждый день выпивает.Фото: Ольга Крыльцова
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В голышмановскую полицию обратилась 41-летняя жительница округа. Женщина заявила, что сожитель угрожает ей физической расправой.

– Мужчина выпивал вместе со своей сожительницей. В какой-то момент он заявил, что женщина слишком часто употребляет алкоголь. Во время внезапно вспыхнувшей ссоры он схватил потерпевшую за шею и кричал, что убьет ее, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Ранее судимый 48-летний житель Голышманово сообщил полицейским свою версию произошедшего. Так, когда он вернулся домой, любимая уже была пьяна, хотя ранее обещала прекратить выпивать. Он сильно расстроился, однако присоединился к застолью, а в ходе попойки все же не выдержал и схватил сожительницу за горло.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дознавателем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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