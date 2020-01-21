2020-01-21T07:10:12+03:00
Общество

«Чтобы помнили». Тюменцам рассказали, как искать информацию об участниках войны

Горожанам подсказали, как готовить запросы в соответствующие службы
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, как искать информацию об участниках войны. Фото - ТОПЦ.Тюменцам рассказали, как искать информацию об участниках войны. Фото - ТОПЦ.
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В Тюмени состоялась встреча специалистов и добровольцев Тюменского областного поискового центра с участниками клуба «Моя родословная». Они узнали алгоритм поиска данных об участниках Великой Отечественной войны.

– Поисковики познакомили участников встречи с работой в электронных базах данных Министерства обороны Российской Федерации – ОБД «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», а также рассказали о поиске документов в государственных архивах и подготовке запросов для получения информации, – сообщили в пресс-службе Тюменского областного поискового центра.

Напомним, что с 2003 года в ТОПЦ организована работа Общественной приемной по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны «Чтобы помнили». Поисковики помогают жителям региона уточнить информацию о родственниках – участниках войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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