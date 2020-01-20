20 Янв. 2020 2020-01-20T14:40:04+03:00

На главу Тобольского района, ушедшего в отставку, следователи возбудили уголовное дело. Фото предоставлено СКР по Тюменской области.

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Тюменские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Тобольского района. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий.

– Весной 2018 года подозреваемый распорядился предоставить коммерческой организации землю на особо охраняемой природной территории – «Абалакском природно-историческом комплексе» – для складирования добытого песка. Предприятие нарушило технологию добычи песка и двигались по охраняемому участку на технике, что категорически запрещено, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что в результате этих действий был уничтожен плодородный слой почвы на площади около 91 тысячи квадратных метров. Был причинен ущерб в размере около 2,3 миллиарда рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего и соберут доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU