На главу Тобольского района, ушедшего в отставку, следователи возбудили уголовное дело
Тюменские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Тобольского района. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий.
– Весной 2018 года подозреваемый распорядился предоставить коммерческой организации землю на особо охраняемой природной территории – «Абалакском природно-историческом комплексе» – для складирования добытого песка. Предприятие нарушило технологию добычи песка и двигались по охраняемому участку на технике, что категорически запрещено, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.
В ведомстве пояснили, что в результате этих действий был уничтожен плодородный слой почвы на площади около 91 тысячи квадратных метров. Был причинен ущерб в размере около 2,3 миллиарда рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего и соберут доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Тобольского района покинул свой пост
Депутаты районной думы приняли отставку (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU