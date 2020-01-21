2020-01-21T09:46:39+03:00
Происшествия

В Тюмени задержали бомжа, который обворовывал горожан

В отношении безработного мужчины возбуждены два уголовных дела
Вадим Бегун
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Тюменский бомж обворовывал горожан. Фото - pixabay.com.Тюменский бомж обворовывал горожан. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени бомж обворовывал горожан. В настоящее время мужчину заключили под стражу.

– Накануне из медицинского учреждения поступило сообщение о мужчине с признаками побоев. Потерпевший рассказал, что на улице познакомился со случайным прохожим, который предложил ему выпить. Во время застолья последний несколько раз ударил потерпевшего, забрал серебряную цепочку, телефон и куртку, – сообщила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

32-летний неоднократно судимый безработный бомж был задержан по горячим следам. Оказалось, что это не единственное его преступление. Так, в начале января вечером на улице Ямской он подбежал к женщине и попытался вырвать из рук сумку. Сделать это ему не удалось.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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