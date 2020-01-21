В Тюмени задержали бомжа, который обворовывал горожан

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:46:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени бомж обворовывал горожан. В настоящее время мужчину заключили под стражу.

– Накануне из медицинского учреждения поступило сообщение о мужчине с признаками побоев. Потерпевший рассказал, что на улице познакомился со случайным прохожим, который предложил ему выпить. Во время застолья последний несколько раз ударил потерпевшего, забрал серебряную цепочку, телефон и куртку, – сообщила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

32-летний неоднократно судимый безработный бомж был задержан по горячим следам. Оказалось, что это не единственное его преступление. Так, в начале января вечером на улице Ямской он подбежал к женщине и попытался вырвать из рук сумку. Сделать это ему не удалось.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU