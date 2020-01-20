20 Янв. 2020 2020-01-20T14:19:07+03:00

Крещенские купания в Тюмени обошлись без происшествий. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Омовение совершили более 36 тысяч человек

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В Тюменской области подвели итоги крещенских купаний. К счастью, в этом году праздник обошелся без происшествий.

– На время праздника действовал режим повышенной готовности сил. На 47 купелях дежурили более девятисот сотрудников. Несанкционированные купели на водоемах не выявлены. Всего омовение совершили около 36 тысяч человек, – сообщили в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что сотрудники государственной инспекции по маломерным судам продолжают контроль за безопасностью на водоемах. Сегодня, 20 января, организаторы купелей должны будут принять меры по их засыпке и заморозке во избежание несчастных случаев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сотни тюменских верующих отметили Крещенский сочельник. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий возглавил крестный ход, который прошёл от Свято-Троицкого монастыря до набережной реки Туры.

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ИСТОЧНИК KP.RU