2020-01-20T14:19:07+03:00
Общество

Крещенские купания в Тюмени обошлись без происшествий

Омовение совершили более 36 тысяч человек
Вадим Бегун
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Крещенские купания в Тюмени обошлись без происшествий. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.Крещенские купания в Тюмени обошлись без происшествий. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюменской области подвели итоги крещенских купаний. К счастью, в этом году праздник обошелся без происшествий.

– На время праздника действовал режим повышенной готовности сил. На 47 купелях дежурили более девятисот сотрудников. Несанкционированные купели на водоемах не выявлены. Всего омовение совершили около 36 тысяч человек, – сообщили в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что сотрудники государственной инспекции по маломерным судам продолжают контроль за безопасностью на водоемах. Сегодня, 20 января, организаторы купелей должны будут принять меры по их засыпке и заморозке во избежание несчастных случаев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сотни тюменских верующих отметили Крещенский сочельник. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий возглавил крестный ход, который прошёл от Свято-Троицкого монастыря до набережной реки Туры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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