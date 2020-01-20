Ребенка увезли на скорой после прогулки на тюменской набережной
В Тюмени в субботу, 18 января, ребенок решил покататься с гранитного склона набережной. Эта затея не увенчалась успехом – к маленькому тюменцу вызвали наряд медиков.
– Мультидисциплинарная бригада обследовала ребенка. Черепно-мозговая травма исключена. Ему диагностировали ушибы мягких тканей головы, а также в области позвоночника и копчика, – рассказала пресс-секретарь Областной клинической больницы № 2 Анастасия Дембицкая.
В медицинском учреждении добавили, что после оказания всей необходимой помощи пациента направили на амбулаторное наблюдение.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 12 июня на тюменской набережной произошло чрезвычайное происшествие. Во время прогулки с друзьями в воду упал 10-летний мальчик. К сожалению, его не удалось спасти.
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ИСТОЧНИК KP.RU