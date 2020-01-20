2020-01-20T13:02:51+03:00
Общество

Ребенка увезли на скорой после прогулки на тюменской набережной

Мальчик решил покататься с гранитного склона
Вадим Бегун
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Ребенка увезли на скорой после прогулки на тюменской набережной.Ребенка увезли на скорой после прогулки на тюменской набережной.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени в субботу, 18 января, ребенок решил покататься с гранитного склона набережной. Эта затея не увенчалась успехом – к маленькому тюменцу вызвали наряд медиков.

– Мультидисциплинарная бригада обследовала ребенка. Черепно-мозговая травма исключена. Ему диагностировали ушибы мягких тканей головы, а также в области позвоночника и копчика, – рассказала пресс-секретарь Областной клинической больницы № 2 Анастасия Дембицкая.

В медицинском учреждении добавили, что после оказания всей необходимой помощи пациента направили на амбулаторное наблюдение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 12 июня на тюменской набережной произошло чрезвычайное происшествие. Во время прогулки с друзьями в воду упал 10-летний мальчик. К сожалению, его не удалось спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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