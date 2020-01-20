В Тюменской области сын набросился на отца с вилкой из-за включенной плиты
В ялуторовскую полицию поступило сообщение о том, что местному жителю угрожают убийством. Оказалось, что 70-летний пенсионер повздорил с собственным сыном.
– Молодой мужчина проживает вместе с отцом. В тот вечер сын вернулся домой в нетрезвом состоянии. На кухне он включил плиту, чтобы разогреть себе ужин, но ушел в другую комнату и забыл о горевшей конфорке. Пожилой мужчина сделал замечание родственнику, завязалась ссора, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что ранее судимый 38-летний нарушитель схватил столовую вилку, стал ею размахивать и угрожать своему отцу убийством. За помощью потерпевший обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU