Андрей Пантелеев рассказал о новой инвестиционной стратегии в Тюменской области

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:10:22+03:00

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Новая инвестиционная стратегия Тюменской области определяет собой ключевые направления и является посылом для предпринимательского сообщества. Об этом на большой пресс-конференции заявил заместитель губернатора Андрей Пантелеев. По его словам, каждый бизнесмен должен понимать, как будет развиваться регион и где применить знания и силу, чтобы получить максимальную эффективность для достижения общих целей.

– В своём послании губернатор сделал акцент на местных инвесторов, – отмечает Андрей Пантелеев. – В Тюменской области есть большой пул нереализованных проектов, которые когда-либо обсуждались в регионе, рассматривались, но в итоге не сложились. Сейчас мы анализируем существующие идеи, которые когда-то не взлетели.

Итак, что же сделано в рамках новой инвестиционной стратегии?

– Проведён анализ и систематизация существующих инвестиционных идей.

– Проведён системный анализ конкурентоспособности девяти отраслей экономики в Тюменской области.

– Сделана приоритизация инвестиционных проектов на основании реалистичности и объёма привлечения инвестиций.

– Отобраны шесть наиболее конкурентоспособных отраслей, на которые предполагается сделать стратегическую ставку в 2020–2024 годах. (нефтегазовое оборудование и нефтехимия, изделия из полимеров, лес, туризм, глубокая переработка продукции АПК, стройиндустрия).

– Отобраны 57 проектов потенциалом для дальнейшей проработки, сформированы два кластера. В качестве экспертов и интервьюируемых привлекались исполнительные органы государственной власти, общественные организации и предприниматели.

По словам Андрея Пантелеева, один из основных тезисов, прозвучавших в послании губернатора – привлечение местных инвесторов. В связи с этим одной из главных задач является работа с муниципалитетами.

– Наша задача, чтобы та команда, которая сегодня будет проводить работу в муниципальном образовании, стала фундаментом для работы по инвестиционным проектам. Мы готовы передать часть полномочий из департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области муниципалитетам, чтобы там потихоньку возникали компетенции по принятию решений по конкретному инвестпроекту. Это будет своеобразной предподготовкой к утверждению проекта на региональном уровне.

Пресс-конференция, посвящённая Году предпринимательства в России.2020 год в России объявлен Годом предпринимательства. Развитию и поддержке бизнеса в Тюменской области уделяется огромное внимание. В ходе пресс-конференции будут освещены ключевые аспекты новой инвестиционной стратегии региона и меры поддержки предпринимательства. Также эксперты обсудят темы популяризации предпринимательства, образовательных мероприятий для бизнес-сообщества и экспортного потенциала региона.

ИСТОЧНИК KP.RU