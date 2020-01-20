Андрей Пантелеев рассказал о новой инвестиционной стратегии в Тюменской области
Новая инвестиционная стратегия Тюменской области определяет собой ключевые направления и является посылом для предпринимательского сообщества. Об этом на большой пресс-конференции заявил заместитель губернатора Андрей Пантелеев. По его словам, каждый бизнесмен должен понимать, как будет развиваться регион и где применить знания и силу, чтобы получить максимальную эффективность для достижения общих целей.
– В своём послании губернатор сделал акцент на местных инвесторов, – отмечает Андрей Пантелеев. – В Тюменской области есть большой пул нереализованных проектов, которые когда-либо обсуждались в регионе, рассматривались, но в итоге не сложились. Сейчас мы анализируем существующие идеи, которые когда-то не взлетели.
Итак, что же сделано в рамках новой инвестиционной стратегии?
– Проведён анализ и систематизация существующих инвестиционных идей.
– Проведён системный анализ конкурентоспособности девяти отраслей экономики в Тюменской области.
– Сделана приоритизация инвестиционных проектов на основании реалистичности и объёма привлечения инвестиций.
– Отобраны шесть наиболее конкурентоспособных отраслей, на которые предполагается сделать стратегическую ставку в 2020–2024 годах. (нефтегазовое оборудование и нефтехимия, изделия из полимеров, лес, туризм, глубокая переработка продукции АПК, стройиндустрия).
– Отобраны 57 проектов потенциалом для дальнейшей проработки, сформированы два кластера. В качестве экспертов и интервьюируемых привлекались исполнительные органы государственной власти, общественные организации и предприниматели.
По словам Андрея Пантелеева, один из основных тезисов, прозвучавших в послании губернатора – привлечение местных инвесторов. В связи с этим одной из главных задач является работа с муниципалитетами.
– Наша задача, чтобы та команда, которая сегодня будет проводить работу в муниципальном образовании, стала фундаментом для работы по инвестиционным проектам. Мы готовы передать часть полномочий из департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области муниципалитетам, чтобы там потихоньку возникали компетенции по принятию решений по конкретному инвестпроекту. Это будет своеобразной предподготовкой к утверждению проекта на региональном уровне.
Пресс-конференция, посвящённая Году предпринимательства в России.2020 год в России объявлен Годом предпринимательства. Развитию и поддержке бизнеса в Тюменской области уделяется огромное внимание. В ходе пресс-конференции будут освещены ключевые аспекты новой инвестиционной стратегии региона и меры поддержки предпринимательства. Также эксперты обсудят темы популяризации предпринимательства, образовательных мероприятий для бизнес-сообщества и экспортного потенциала региона.
ИСТОЧНИК KP.RU