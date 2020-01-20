20 Янв. 2020 2020-01-20T14:48:07+03:00

Более пяти килограммов взрывчатки нашли у тюменцев в прошлом году. Фото - pixabay.com.

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В Тюменской области подвели итоги работы по противодействию незаконному обороту оружия. Так, в 2019 году в указанной сфере было выявлено 177 преступлений. Это на 44 меньше, чем в 2018-м.

– Сто дел заведено за незаконное приобретение оружия, 20 – за незаконное приобретение взрывчатых веществ, 45 – за незаконное изготовление оружия, еще два – за незаконное изготовление взрывного устройства. Кроме того, имеется 9 дел за хищение оружия и боеприпасов и одно – за контрабанду оружия, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что из незаконного оборота всего изъято 35 единиц оружия, 1 214 боеприпасов, 1 взрывное устройство и 5,4 килограмма взрывчатых веществ. По результатам расследования в суды направлено 72 уголовных дела. По большинству из них вынесены обвинительные приговоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU