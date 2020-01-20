Строит новые отношения: тюменец проведет 10 суток за решеткой из-за долгов по алиментам

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:25:25+03:00

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Тюменец отправится за решетку из-за того, что не платил пятилетнему сыну алименты. Мужчина официально не работал и всячески уклонялся от оплаты 120 тысяч рублей.

Приставы рассказывают, что тюменец не пополнял счет, извещения о явке игнорировал. Не помогло и ограничение на выезд за пределы России. Тогда нарушителя принудительно доставили в отдел.

– Был составлен и передан в суд протокол о неуплате средств на содержание детей. Горожанин заявил, что не участвует в жизни сына из-за того, что строит новые отношения и планирует снова жениться. Избранница ничего не знает об алиментных обязательствах, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что отбывать наказание в виде лишения свободы на десяток суток местный житель отправился прямиком из зала суда. Если он и дальше будет игнорировать обязательства, то его привлекут уже к уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU