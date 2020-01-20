Тюменцам рассказали о новых правилах обращения с безнадзорными животными

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:24:20+03:00

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С января 2020 года в силу вступило много правок в законодательство, в том числе начало действовать отдельное положение «Об ответственном обращении с животными».

Согласно положению, запрещается использовать животных в культурно-зрелищных мероприятиях, основной целью которых является предоставление посетителям физического контакта с ними. Теперь контакт возможен, только если у животных есть место с укрытием, куда нет доступа посетителям.

Положение запрещает выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка. Но и здесь есть исключение – животное может быть на свободном выгуле на территории хозяина и с предупреждающей табличкой.

Дикие животные, которых содержат в неволе с нарушением условий содержания, подлежат конфискации и возвращению в среду обитания.

А вот владельцы приютов и уполномоченные ими лица будут нести такие же обязанности за питомцев, как и владельцы животных.

– Закон этот мы рассматривали и обсуждали. Он, в принципе, понятный и логичный. И точно не избыточный. Кое-где сырой, в том числе не продуманы механизмы контроля и контролирующие инстанции. Вот, например, вижу я потенциально опасную собаку без намордника и поводка. И куда мне бежать с этой проблемой? Одно дело – просто запретить. Другое дело – обеспечить выполнение. Все сложно с этим. Ну, будем надеяться, лет через 10 будет лучше. Закон поймется, обкатается, дополнится. Не зря же мы его столько лет ждали, – рассказала Евгения Здорнова, учредитель Благотворительного фонда помощи животным «Горячая линия «Потеряшки».

Правила обращения с безнадзорными животными также изменились. Теперь программа выглядит так: отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место обитания с неснимаемой меткой.

– Культуру общения с животными, где бы они не находились, необходимо прививать с детства. Безусловно, современные городские дети нередко многих животных могут увидеть только в зоопарках, но здесь важно в первую очередь обеспечить комфорт питомцам. Введение лицензирования контактных зоопарков, четко прописанные условия содержания животных позволит сократить число нарушений в это сфере и улучшить качество жизни животных. Это, в свою очередь, сделает посещение зоопарка более безопасным и запоминающимся для детей и их родителей. А ребенок будет понимать, что даже в угоду своим развлечениям нельзя обижать братьев наших меньших, что животные – не игрушки, они требуют заботы, ухода и внимания, – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья».

ИСТОЧНИК KP.RU