2020-01-20T15:48:38+03:00
Происшествия

В Тюменской области за прошедшую неделю ликвидировали 43 пожара

13 возгораний случилось из-за неосторожного обращения с огнем
Вадим Бегун
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В Тюменской области за прошедшую неделю ликвидировали 43 пожара. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюменской области за прошедшую неделю ликвидировали 43 пожара. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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Тюменские спасатели на прошедшей неделе ликвидировали 43 пожара. При тушении было спасено 2 человека.

Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем – таких случаев зарегистрировано 13. Короткое замыкание проводки в домах тюменцев случалось 12 раз. Еще девять пожаров возникли по причине неправильной установки и эксплуатации печи.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 52 раза, оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части.

– С приходом холодов и началом отопительного сезона повышается риск возникновения пожара по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных систем, печей и установок, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве посоветовали не допускать эксплуатацию неисправных и частично поврежденных печей и отопительных электроприборов, а также отапливать дома с использованием не рассчитанного на это топлива.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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