Глава Тобольска представил нового зама

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:26:19+03:00

Тот отметил, что его работа будет направлена на повышение комфорта граждан

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Сегодня, 20 января, мэр Тобольска Максим Афанасьев представил нового заместителя, который будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства. Им стал Геннадий Зверев. Перед назначением в Тобольск мужчина работал замначальника управления ЖКХ в Мегионе.

– Опыт внушает доверие. В Тобольске за последние месяцы прошла серьезная структурная работа, связанная с оптимизацией, структурированием работы с муниципальными программами, пересмотрен подход к формированию бюджета, – отметил Максим Афанасьев.

Он заявил, что в числе приоритетных задач его нового зама будет значиться работа по отлову и содержанию безнадзорных животных, контроль над реализацией программы капитального ремонта многоквартирных домов, комплексного развития коммунальной инфраструктуры, ремонта тепловых сетей и благоустройство придомовых территорий.

Геннадий Зверев поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что его работа в первую очередь будет направлена на повышение комфорта горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU