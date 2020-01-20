2020-01-20T09:13:01+03:00
Здоровье

Всю информацию о тюменской медицине собрали на одном сайте

Неизменной популярностью пользуются истории о врачах
Вадим Бегун
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Всю информацию о тюменской медицине собрали на одном сайте.Всю информацию о тюменской медицине собрали на одном сайте.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области всю информацию о медицине собрали на одном ресурсе. Сайт МЕДИНФО 72 был представлен широкой публике в ноябре на международном цифровом форуме «ИНФОТЕХ 2019».

– Понятный и удобный интерфейс, разнообразный и интересный новостной блок, информативный календарь событий, рассказывающий о том, какие мероприятия в сфере здравоохранения ожидаются в далеком или ближайшем будущем, полезные сервисы – все это привлекает внимание пользователей портала, – рассказала пресс-секретарь Медицинского информационно-аналитического центра Ольга Болотова.

Она отметила, что особой популярностью пользуются истории о врачах, новости «Бережливой поликлиники», полезные советы и новости по профилактике. Большой интерес вызывают разделы «Экспертное мнение», «Рейтинг врачей» «Опросы», а также «Совместимость лекарственных препаратов». Десятки тысяч просмотров набирают советы главных внештатных специалистов Департамента здравоохранения Тюменской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Всю информацию о тюменской медицине собрали на одном сайте
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