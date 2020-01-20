2020-01-20T08:20:44+03:00
Происшествия

Почти сотня пожарных тушили крупный пожар на тюменском заводе

К счастью, обошлось без пострадавших
Вадим Бегун
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Почти сотня пожарных тушили крупный пожар на тюменском заводе. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.Почти сотня пожарных тушили крупный пожар на тюменском заводе. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюмени накануне, 19 января, горел склад макулатуры завода «ГофропакТюмень». В крупном пожаре никто не пострадал.

– Сообщение о возгорании на улице Воронинские горки поступило в 20.12. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение кровли одноэтажного склада на площади тысяча квадратных метров, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что пожар был локализован в 22.07. Ликвидировать его удалось только в 6.05. К тушению привлекались 68 человек личного состава и 24 единицы спецтехники.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что 20 ноября в областном центре горел один из складов на улице Бабарынка. Дым был виден за шестьдесят километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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