20 Янв. 2020 2020-01-20T08:20:44+03:00

Почти сотня пожарных тушили крупный пожар на тюменском заводе. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

К счастью, обошлось без пострадавших

Изменить размер текста: A A

В Тюмени накануне, 19 января, горел склад макулатуры завода «ГофропакТюмень». В крупном пожаре никто не пострадал.

– Сообщение о возгорании на улице Воронинские горки поступило в 20.12. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение кровли одноэтажного склада на площади тысяча квадратных метров, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что пожар был локализован в 22.07. Ликвидировать его удалось только в 6.05. К тушению привлекались 68 человек личного состава и 24 единицы спецтехники.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что 20 ноября в областном центре горел один из складов на улице Бабарынка. Дым был виден за шестьдесят километров.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Бабарынке в Тюмени горит арочный склад завода по изготовлению полимеров

На место ЧП выехали спецмашины (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU