2020-01-20T08:27:08+03:00
Происшествия

У посетителя тюменского кафе украли смартфон с важной информацией

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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У посетителя тюменского кафе украли смартфон с важной информацией. Фото - pixabay.com.У посетителя тюменского кафе украли смартфон с важной информацией. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени у местного жителя украли телефон с важной информацией. Росгвардейцы тут же выехали на место, где сработала кнопка тревожной сигнализации с охраняемого объекта.

– Когда правоохранители появились на пороге обеденного зала, один из гостей заведения попытался незаметно скинуть на пол мобильное устройство. Этот момент бойцами не остался незамеченным. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая и определила, что этот гражданин причастен к краже, – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

Для выяснения обстоятельств подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции, после чего экипаж вневедомственной охраны вернулся на маршрут патрулирования. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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