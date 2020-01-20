20 Янв. 2020 2020-01-20T07:34:31+03:00

Ишимец выпил и закусил на деньги, похищенные у пенсионерки. Фото - pixabay.com.

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В ишимскую полицию обратилась 65-летняя жительница района. Пожилая женщина сообщила, что из ее дома пропали деньги.

– Пенсионерка отправилась на прогулку со своей знакомой, а сумку, в которой находились деньги, оставила в незапертом доме. Очевидцем того, что жилье осталось без присмотра и открытым, стал сосед заявительницы. Он решил воспользоваться случаем и похитить денежные средства, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что преступником оказался ранее судимый 26-летний мужчина. Украденные деньги молодой человек потратил на продукты питания и алкоголь.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU