Молодой тюменец поверил мошеннику с бонусами и лишился денег
В тюменскую полицию поступило заявление о хищении денег с банковской карты. К заявителю сразу же направилась следственно-оперативная группа.
– Тридцатилетнему потерпевшему на мобильный позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил произвести зачисление бонусов за совершенные ранее покупки по карте. Забыв о бдительности, заявитель охотно согласился. Звонивший сообщил, что для процедуры зачисления баллов необходимы данные карты, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что, получив всю информацию, а точнее доступ к денежным средствам, лжесотрудник банка распрощался с мужчиной. Практически сразу со счета заявителя списалось 14 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершенному преступлению.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU