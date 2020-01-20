20 Янв. 2020 2020-01-20T06:21:40+03:00

Молодой тюменец поверил мошеннику с бонусами и лишился денег. Фото: Ольга Крыльцова

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В тюменскую полицию поступило заявление о хищении денег с банковской карты. К заявителю сразу же направилась следственно-оперативная группа.

– Тридцатилетнему потерпевшему на мобильный позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил произвести зачисление бонусов за совершенные ранее покупки по карте. Забыв о бдительности, заявитель охотно согласился. Звонивший сообщил, что для процедуры зачисления баллов необходимы данные карты, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что, получив всю информацию, а точнее доступ к денежным средствам, лжесотрудник банка распрощался с мужчиной. Практически сразу со счета заявителя списалось 14 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершенному преступлению.

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ИСТОЧНИК KP.RU