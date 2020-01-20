2020-01-20T05:01:52+03:00
Общество

Погода на 20 января в Тюмени: снег до самого вечера

Солнца горожане не увидят
Вадим Бегун
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В Тюмени будет идти снег до самого вечера.В Тюмени будет идти снег до самого вечера.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 20 января, на протяжении всего дня погода в Тюмени ожидается пасмурной. Вечером снег, который будет идти почти весь день, прекратится.

Температура воздуха ночью будет минус 11–12 градуса, днем – минус 10 – 21. Вечером до минус 12. В этот день будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 1–2 метра в секунду.

20 января отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день является концом святок: «Иван Креститель праздники увел». Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай.

К 20-му января заканчивались Крещенские морозы, и хотя впереди еще была почти половина зимы, люди уже жили в ожидании тепла: «Трещи, мороз не трещи – минули Водохрещи: дуй, вьюга, не дуй – к Великодню пошло».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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