Погода на 20 января в Тюмени: снег до самого вечера

20 Янв. 2020 2020-01-20T05:01:52+03:00

В Тюмени будет идти снег до самого вечера. Фото: Вадим Бегун

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 января, на протяжении всего дня погода в Тюмени ожидается пасмурной. Вечером снег, который будет идти почти весь день, прекратится.

Температура воздуха ночью будет минус 11–12 градуса, днем – минус 10 – 21. Вечером до минус 12. В этот день будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 1–2 метра в секунду.

20 января отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день является концом святок: «Иван Креститель праздники увел». Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай.

К 20-му января заканчивались Крещенские морозы, и хотя впереди еще была почти половина зимы, люди уже жили в ожидании тепла: «Трещи, мороз не трещи – минули Водохрещи: дуй, вьюга, не дуй – к Великодню пошло».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU