2020-01-19T19:37:22+03:00
Спорт

В Тюмень на турнир памяти Гориновой съедутся сотни дзюдоистов

Соревнование пройдет в День защитника Отечества
Алена Кульмухаметова
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В Тюмень на турнир памяти Гориновой съедутся сотни дзюдоистовВ Тюмень на турнир памяти Гориновой съедутся сотни дзюдоистовФото: pixabay.com
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В Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» 23 февраля состоится XI межрегиональный турнир по дзюдо памяти Фариды Фаисовны Гориновой.

Уже известно, что на татами выйдут юноши и девушки 2003–2005 годов рождения в 17 весовых категориях.

В прошлом году ежегодный турнир собрал более 400 спортсменов из 12 регионов страны. Заявки на участие принимаются до 18 февраля на электронный адрес: zayavka.judo72@mail.ru.

Организатором турнира выступает спортивная школа «Центр дзюдо», в котором Фарида Горинова работала директором с 2003 по 2009 годы. Именно в период ее руководства учреждение получило статус школы олимпийского резерва и становилось неоднократным победителем конкурсов на лучшую постановку учебно-тренировочной работы, сообщает «Тюменская область сегодня».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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