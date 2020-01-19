В 2020 году тюменская птицефабрика планирует выпустить продукции на 3 тонны больше

19 Янв. 2020 2020-01-19T17:48:33+03:00

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Птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» намерена в этом году выпустить 40 тысяч тонн продукции.Об этом сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Директор птицефабрики Оксана Величко рассказывает, что ещё десять лет назад такие показатели выглядели фантастично. Более сорока лет назад «Тюменский бройлер» начинал свой путь с плана в 1,2 тысячи тонн продукции в год. С тех пор производительность птицефабрики выросла почти в 33 раза. На 2020 год здесь прогнозируют произвести 39325 тонн, что на шесть тысяч тонн больше, чем два года назад.

Основная часть продукции расходится в Тюменской области:

- С развитием крупных торговых сетей появилась дополнительная возможность выхода тюменской продукции за пределы региона. Ее можно увидеть на прилавках всех соседних регионов, а также в Казахстане. Хотя по большому счету с 1976-го года, когда была основана птицефабрика, главные цели не изменились - удовлетворение потребностей растущего числа жителей Тюменской области в мясе птицы, - говорит Оксана Величко.

ИСТОЧНИК KP.RU