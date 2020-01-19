2020-01-19T15:30:37+03:00
Общество

Для детей-сирот тюменские художники разработали мастер-класс по правополушарному рисованию

Занятия имеют большой успех среди ребят
Алена Кульмухаметова
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Для детей-сирот тюменские художники разработали мастер-класс по правополушарному рисованиюДля детей-сирот тюменские художники разработали мастер-класс по правополушарному рисованиюФото: pixabay.com
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В Тюмени стартовал проект «Краски добра» в школе-интернате «Горизонт». «Краски добра» - это продолжение мастер-классов общественной организации "Тепло души детям-сиротам" по правополушарному рисованию.

По словам организаторов проекта, занятия правополушарным рисованием совместно с художником и волонтерами уравновешивают эмоциональное состояние участников мастер-классов; снимают тревожность; формируют усидчивость и сосредоточенность; раскрывают их творческие способности; налаживают коммуникации в коллективе; формируют отношения доверия; развивают фантазию; помогают увидеть красоту жизни; повышают самооценку.

Ребятам занятия очень нравятся. По словам художницы Елены, они с ребятами рисовали енота, выглядывающего из дупла. Ребята работали с удовольствием, а маленький Саша даже расцеловал готовый рисунок, сообщает «Вслух.ру».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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